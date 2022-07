Sciuker Frames, nuovi contratti per 23,1 milioni di euro

(Teleborsa) - Sciuker Frames, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha comunicato che la controllata Sciuker Ecospace ha firmato cinque nuovi contratti di appalto del valore lordo complessivo pari a 23,1 milioni di euro. Il numero di contratti sottoscritti da Sciuker Ecospace raggiunge quota 108, si legge in una nota.

I contratti stipulati dal 1° gennaio 2022 ammontano ad un totale lordo complessivo pari a circa 79,5 milioni di euro, rispetto ad un obiettivo di fatturato relativo al business Superbonus 110%, comunicato il 15 febbraio 2022, pari a circa 68 milioni di euro nel 2022 e circa 88 milioni di euro nel 2023.

"Il Superbonus è stato per noi un importante acceleratore e lo useremo fino a quando ci sarà consentito - ha commentato l'AD Marco Cipriano - Oggi siamo tra i principali player del settore e non abbiamo subito impatti dalla confusione generatasi da questo strumento. Se il Superbonus terminerà nel 2025, Sciuker Ecospace verrà riaffermata, per le sue competenze ingegneristiche maturate, come general contractor per progetti di edilizia green e per continuare a combattere il cambiamento climatico".