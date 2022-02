Sciuker Frames, Intermonte alza target price e conferma BUY

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato il prezzo obiettivo su Sciuker Frames, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, portandolo a 15,8 euro (da 15,2 euro) e ha mantenuto il giudizio sul titolo a "Buy". La revisione della raccomandazione arriva dopo che il CdA della società ha aggiornato il Piano Industriale 2021-2024 grazie ai forti risultati del 2021. Gli analisti hanno rivisto le loro stime per includere una maggiore velocità di uscita dal 2021 per il Polo Industriale, confermato le previsioni 2022/2023 per il business Superbonus 110% e alzato la cifra di circa dieci milioni per il 2024, ipotizzando un recupero del fatturato non realizzato nel 2021.

"Confermiamo il Buy su Sciuker, azienda pronta a beneficiare dell'ondata di opportunità derivanti dalla necessità di ristrutturazioni edilizie dettate da obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas serra - sottolinea Intermonte - Grazie a un importante piano di investimenti e a oculate acquisizioni completate nel 2021, riteniamo che Sciuker sia oggi in una posizione privilegiata per affrontare questa ondata. Inoltre, il significativo FCF che si genererà nei prossimi anni consentirà all'azienda di effettuare ulteriori acquisizioni, arricchendo ulteriormente la propria gamma di prodotti ed espandendosi in altri mercati geografici".

Intermonte si aspetta ora che la società chiuda il 2021 con ricavi di 103 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 28 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 14 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 153 milioni di euro, 37 milioni di euro e 18 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 200 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 49 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 25 milioni di euro.

La ricerca di Intermonte mette il turbo al titolo Sciuker Frames, che si attesta a 9 euro per azione, con un aumento del 4,65%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 9,11 e successiva a quota 9,39. Supporto a 8,833.