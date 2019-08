Sciuker Frames, individuati dealer per avviare piano di sviluppo in Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è concluso il Roadshow di tre giornate a Tianjin per Sciuker Frames. L'evento è stato organizzato dalla PMI italiana con l'obiettivo diad una platea di circa 150 dealer del mercato cinese, selezionati durante la Fiera internazionale dell'edilizia (Guangzhou) Cbd Fair, laCon la visita del Partner cinese ad. Il piano operativo commerciale, da portare a termine entro la fine di quest'anno, è stato suddiviso dalle due società in step, con l'obiettivo condiviso di creare una rete vendita da attivare entro la fine di quest'anno.: Shanghai, Pechino, Hong Kong, Tientsin e Guangzhou."La partecipazione entusiasta delle aziende cinesi ci conferma che l'intuizione di una partnership con Wind Constructions Building Materials è stata buona. - commenta Marco Cipriano, Presidente e AD di Sciuker Frames. - Grazie a questa strategia di insediamento sarà possibile ottenere i primi risultati in termini di acquisizione ordini già a partire da quest'anno, ma i benefici si concretizzeranno nel primo semestre del 2020."