(Teleborsa) -, società quotata all'AIM Italia e attiva nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi diriqualificazione energetica, ha sottoscrittoper l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica di due nuovi complessi residenziali.L'operazione è stata portata a termine tramite la controllatae rappresenta la firma del 25esimo e 26esimo contratto di appalto, con l'. La società ha quindi realizzato per il 73% il suo target di acquisto trimestrale di 15 milioni di euro e per il 18% quello annuale di 60 milioni di euro. Il backlog residuo del 2020, pari a 20,4 milioni di euro, sommato ai 10,92 milioni dei contratti firmati nel 2021, implica un contributo di Sciuker Ecospace sul fatturato 2021 di Sciuker Frames pari a 31,32 milioni di euro."Numeri che ci riempiono di fiducia in un 2021 che potrebbe riportare una crescita significativa e sui quali matura la nostra convinzione di aver costruito un modello di business che ha una scalabilità importante - ha commentatodi Sciuker Frames - La cosa molto interessante è che sono allo studio diverse opportunità su complessi condominiali anche di grandi dimensioni che da soli potrebbero valere i target di un intero trimestre".