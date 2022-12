Sciuker Frames, finanziamento di 7,5 milioni da CDP con garanzia SACE

(Teleborsa) - Sciuker Frames, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti unin efficientamento energetico, promozione dello sviluppo sostenibile e green economy. Gli investimenti potranno essere effettuati su tutti gli impianti produttivi e presso le sedi operative di tutte le società del gruppo.Il finanziamento, garantito al 50% tramite la Garanzia Green di SACE, prevede unacon un anno di preammortamento e quattro anni di ammortamento con un tasso variabile Euribor a 6 mesi con uno spread annuo pari al 2,85%; sullo stesso sono settati, settati a livello consolidato, corrispondenti a PFN/EBITDA e PFN/Patrimonio Netto."È un grande orgoglio per noi ricevere questo finanziamento diretto da CDP con la garanzia di SACE perché testimonia due segnali importanti per imprese e cittadini - ha commentato l'- da un lato ci conforta che le istituzioni abbiano una chiara visione sulla necessità di intervenire in modo concreto e veloce al contrasto del cambiamento climatico, dall'altro siamo onorati che SCK Group inizi ad essere considerato"."Con questa operazione, confermiamo il sostegno a tutte quelle realtà, come SCK Group, che si proiettano con successo verso il futuro attraverso la realizzazione di investimenti sempre più green e sempre più orientati alla transizione energetica", ha dichiarato, Responsabile Relazioni Business Imprese Centro-Sud di CDP."Siamo lieti di essere al fianco di SCK Group, polo Made in Italy riconosciuto per la produzione di infissi e schermature di design e sostenibili, insieme a un partner come CDP, confermando ancora una volta il nostro impegno e il ruolo strategico della nostra presenza sul territorio al fianco delle imprese italiane e dei loro progetti di crescita sostenibile, contribuendo a rafforzare la loro competitività in Italia e nel mondo", ha aggiunto, Responsabile dell'Area Territoriale SUD di SACE.