(Teleborsa) - Brillante rialzo per Sciuker Frames, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,98%.Il titolo festeggia la firma di 3 contratti di appalto da parte della controllata Sciuker Ecospace dal valore complessivo lordo pari a 1,45 milioni di euro per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica di tre nuovi complessi residenziali. Con questi contratti, l'acquisito da inizio 2021 ammonta a 7,45 milioni.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Aim Italia. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sciuker Frames rispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di medio periodo di Sciuker Frames confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4,633 Euro con primo supporto visto a 4,418. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,287.