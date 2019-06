Sciuker Frames conclude accordo con cinese Wind Constructions Building Materials

(Teleborsa) - Sciuker Frames inizia una partnership strategica per lo sviluppo e la commercializzazione delle collezioni di finestre firmate Made Italy in Cina grazie alla collaborazione con Wind Constructions Building Materials a Tianjin (Cina).



Lo fa sapere la società con una nota aggiungendo di aver avviato la procedura di deposito del marchio in Cina ed ha ufficializzato la partecipazione a due degli eventi internazionali più importanti in Asia.



Le collezioni di finestre saranno protagoniste sia alla ventesima edizione della Fiera internazionale dell'edilizia in Cina (Guangzhou) CBD Fair, dall'8 all'11 luglio 2019 e al Fenestartion Bau che si svolgerà presso lo Shanghai New International Exhibition Center (SNIEC) dal 5 all'8 novembre 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA