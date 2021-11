Sciuker Frames, Banca Profilo aumenta target price e conferma BUY

(Teleborsa) - Banca Profilo ha incrementato il prezzo obiettivo su Sciuker Frames, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, portandolo a 15,5 euro (da 14 euro) e ha mantenuto il giudizio sul titolo a "Buy". Gli analisti hanno rivisto le loro stime a seguito dell'acquisizione di Teknika e della prevista proroga dell'Ecobonus. Intanto, è ottima la performance a Piazza Affari di Sciuker Frames, che si attesta a 8,74 con un aumento del 7,90%.

La positività sul titolo deriva dalle attese per: maggiori sinergie all'interno del gruppo tra Sciuker, GC Infissi, Ecospace e Teknika, nuovi investimenti per ampliare la capacità produttiva e l'offerta di prodotti e l'Ecobonus come fattore chiave per la crescita di Ecospace (il general contractor del gruppo).

Banca Profilo si aspetta che la società chiuda l'anno con ricavi di 99,9 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 26,5 milioni di euro e un utile netto di 13,9 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 124,5 milioni di euro, 33,8 milioni di euro e 15,7 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 165,9 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 45,6 milioni di euro e un utile netto di 22,2 milioni di euro.