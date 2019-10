Sciuker Frames apre nuovo showroom a Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sciuker Frames, PMI innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili in legno alluminio e in legno vetrostrutturale, ha aperto un nuovo showroom diretto a Napoli,La strategia di crescita ed espansione del Gruppo prevede,, nelquartiere Murat, all'angolo tra le centralissime via Sparano e via Putignani, in quello che è il salotto e il cuore pulsante della città, alprimo piano di uno storico palazzo accanto a Palazzo Mincuzzi."Volevamo un luogo che ci rappresentasse" – commenta- "uno spazionel quale trasmettere il nostro know-how a una clientela sempre più esigente, dove la personalizzazione diventa una regola".