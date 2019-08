Sciuker Frames alla conquista della Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sciuker Frames punta sul continente asiatico. La PMI innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili in legno alluminio e in legno vetro strutturale,a seguito del successo raggiunto con la partecipazione alla Fiera internazionale dell'edilizia in Cina (Guangzhou) CBD Fair del mese scorso.Il processo di internalizzazione è stato concordato e suddiviso in tre step:- il primo prevede 3 giornate di Roadshow dal 28 al 31 agosto per presentare la partnership tra Wind Constructions Building Materials & Sciuker Frames, ad una platea di circa 150 dealer selezionati dai 500 contatti censiti in fiera a Guanzhou, con lo scopo di creare una rete vendita di 20 dealer a stretto giro;- Il secondo, invece, stabilisce la partecipazione al Fenestartion Bau che si svolgerà presso lo Shanghai New International Exhibition Center (SNIEC) dal 5 al 8 novembre 2019 dove saranno selezionati altri 20 dealer;- Il terzo è la partecipazione al Guangzhou Design Week dal 05 al 08 dicembre 2019 per sviluppare nuovi contatti B2B e individuare architetti sensibili al design Made in Italy., in un contesto di vendite generalizzate sulla scia dell'inasprirsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.