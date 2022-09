Sciuker, controllata Ecospace rinnova partnership con primaria ESCo

(Teleborsa) - Il, Gruppo speciallizzato nel settore degli infissi e quotato su Euronext Growth Milan tramite Sciuker Frames, comunica che lacon una importanteattiva nel mercato italiano dei servizi di efficientamento energetico.L'accordo prevede laper un plafond diretto massimo pari acui si aggiungono 200 milioni di plafond indiretto.Lo scopo della partnership è didel patrimonio abitativo italiano all'insegna dell'innovazione, della sostenibilità e del comfort abitativo."Come anticipato, eravamo intenzionati a siglare nuove partnership che ci consentissero di attivare nuovi plafond in modo da non essere vincolati soltanto a quelli di tipo bancari. Con questo nuovo accordo abbiamo ampliato i canali per il trasferimento dei crediti fiscali che ci permetterà di accelerare sulla time line di nuovi progetti. Ad oggi, tra la pipeline ed i plafond per le cessioni, risulta coperto più di quanto pianificato entro fine 2023", coummenta, Amministratore Delegato di SCK Group.