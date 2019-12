Sciopero trasporto aereo, venerdì 13 dicembre Alitalia cancella 315 voli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per iin vista delloneldiSul sito, la compagnia ha pubblicato la lista dei collegamenti cancellati,"Come conseguenza delle cancellazioni dei voli del 13 dicembre per gli scioperi di 24 ore - sottolinea Alitalia - la compagnia è stata costretta ad annullare aPer limitare i disagi dei passeggeri, "Alitalia ha attivato unche prevede l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l'obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata. Si prevede che la metà dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata del 13 dicembre". Ili voliinvita perciò tutti iper volare ile anchedela verificare loConclude la nota: "Chi ha acquistato un biglietto per viaggiare fra la, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo,( solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subìto un ritardo superiore alle