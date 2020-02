Sciopero trasporto aereo 25 febbraio: Alitalia cancella 350 voli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ancora unaperche dovranno fare i conti con lodi tutto il settore proclamato per domani,per tenere acceso il faro sullache colpisce ilAlla base della- proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo - la, su tutteC'è poi ildell'annullamento del finanziamento delche contribuisce ad integrare iposti in ammortizzatore sociale.- Sul sito della compagnia pubblicate in dettaglio lenella sola giornata di martedì, unanella prima mattinata dellegati alle cancellazioni del 25. Opereranno invece regolarmente, precisa Alitalia, i voli dinelle fasce garantite dallePer limitare i disagi, la compagnia ha attivato unchepiù capienti sulle rotte