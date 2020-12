© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono fermi molti lavoratori delle(Ministeri, Inps, Inail, Agenzie fiscali, tra gli altri), deglie della(servizi essenziali esclusi) e quelli deie delle, mentre non è toccato il resto del personale della scuola. Lominacciato da settimane si è alla fine concretizzato e a nulla è valsa la convocazione della ministra della PA, Fabiana, per giovedì, un appuntamento giudicato tardivo dalle sigle che hanno proposto lo sciopero.Lo, proclamato da Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa per il, avrà molto probabilmente, sia per un'adesione non elevata sia per i disagi inferiori nel settore sanitario. Il, che si è riunito in seduta straordinaria, ha infatti invitato le organizzazioni sindacali ad adottare, si legge in una nota, "specialmente nelle regioni e nei territori più critici, ogni misura, anche straordinaria, ritenuta utile a, già profondamente provati sul piano personale, economico e sociale da un'emergenza pandemica che non ha precedenti almeno nella storia recente".Le raccomandazioni sono, in particolare, per i, affinchè siano equiparati a quanto già succede per il, che deve comunque sempre garantire i livelli abituali di servizio. "Certi del senso di responsabilità e abnegazione di tutto il personale sanitario, la Commissione ha invitato i soggetti proclamanti a ritenere che tutte le prestazioni rese nei cosiddetti "reparti Covid" siano assimilabili a quelle previste dall'assistenza d'urgenza, con ogni relativa conseguenza per le amministrazioni interessate in ordine alla", ha sottolineato il garante.Nonostante alcune sigle, come UGL, abbiano descritto lo sciopero comein questo momento, CGIL, CISL e UIL hanno difeso la mobilitazione, citando l'(3,8 miliardi) messe a disposizione dal governo, scaduto nel 2019 e chiedendo la, ormai circa 350 mila per via del blocco pluriennale dei concorsi e delle assunzioni, e tra i quali ci sono anche 60 mila operatori sanitari.