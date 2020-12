© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Se la questione si riassume soltanto neltrovo che siastesso". Ha commentato così la ministra della Pubblica amministrazione,, lo sciopero che stanno portando avanti oggi i dipendenti del settore pubblico. "Allora la verità non è che c'è bisogno di rinnovare la PA, di fare piani straordinari, di avere un confronto.. Per me il punto dovrebbe essere sulla", ha spiegato a Radio Anch'io su Rai Radio Uno."Se riusciamo a reperire delle risorse ulteriori dai risparmi del lavoro agile per valorizzare chi ha prodotto, su questo con me troveranno sempre un confronto. Se il punto - ha aggiunto Dadone - èe valorizzare così il pubblico impiego ci sono. Se la discussione è solo soldi sì o soldi no sennò sciopero, secondo me, è riduttiva". La ministra ha anche, nonostante questo non sia servito come tentativo dell'ultimo minuto per scongiurare la giornata di sciopero.L'astensione dal lavoro, in tutta Italia, è stata proclamata dai sindacati di categoria di. All'origine della protesta il mancato rinnovo del contratto, le mancate assunzioni, le poche risorse messe in bilancio dal Governo per la pubblica amministrazione e la richiesta di maggiore sicurezza. Tra i servizi a rischio ci sono le attività scolastiche, i servizi sanitari e le attività degli uffici pubblici, dei ministeri e delle agenzie fiscali, anche se ilha fatto un appello per "contenere i disagi per i cittadini" e chesto anche che tutte le prestazioni deigodano dello stesso livello di garanzia previsto di norma per i Pronto Soccorso."Noi abbiamo in tutta la Pubblica amministrazione, compresa la scuola che oggi non sciopera, 350mila precari. Solo nella sanità abbiamo oltre 60mila precari. La sanità territoriale nel nostro Paese è stata azzerata. Abbiamo visto tutti le difficoltà dei medici, degli infermieri, del personale sanitario.e per il loro contratto", ha detto la, difendendo lo sciopero a Radio Anch'io. "La ministra Dadone dimentica che i pubblici dipendenti sono stati dodici anni senza rinnovo del contratto e quello attuale è scaduto da oltre tre anni", ha aggiunto Furlan.Non tutte le sigle sindacali sono però a favore dello sciopero, che per molti è inopportuno in questo momento. "Il supporto dei sindacati CGIL, CISL e UIL, nel confermare lo sciopero del pubblico impiego rischia ditra i lavoratori garantiti e chi, al contrario, con la pandemia da Covid-19 ha perso ogni certezza, anche salariale", ha dichiarato. "Oltretutto, indire lo sciopero di alcuni settori pubblici, come quello sanitario, vuol direcome quello che stiamo attraversando. Scioperare è lecito ma bisogna anche capire che ci sono momenti in cui non è opportuno e sconveniente. L'Italia sta combattendo una partita ben più grave, ovvero quella di garantire aiuti, sostegno e lavoro ai milioni di italiani che lo hanno perso a causa del Covid-19. A volte fare un passo indietro per umanità è segno di intelligenza e non di debolezza", ha aggiunto.