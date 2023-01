Sciopero benzinai per ora confermato, ma spiragli per la revoca: verso nuovo incontro governo-sindacati

Lo sciopero dei benzinai resta confermato per ora, ma il governo incontrerà le sigle sindacali nuovamente prima del fermo previsto il 25 e 26 gennaio. Secondo quanto si apprende al termine dell'incontro tra la delegazione del governo e i rappresentanti dei distributori che hanno proclamato lo sciopero, ci sarebbe terreno su cui lavorare per scongiurare lo stop.

Caro carburanti, sciopero nazionale benzinai il 25 e 26 gennaio

Il sindacato: «Chiediamo taglio accise permanente»

«Il governo ha capito di aver sbagliato accusandoci di speculazione per i rincari e per salvare la faccia ha fatto due cose inutili, e forse illegali: ci ha imposto di esporre i prezzi medi nazionali dei carburanti, e questa può essere una violazione delle norme antitrust, e poi ci ha obbligato alla comunicazione quotidiana, anziché settimanale, degli aggiornamenti di prezzo, moltiplicando così il rischio di sanzioni da 1032 euro e di sospensione delle licenze in caso di reiterazione». Così il presidente del sindacato dei benzinai Figisc Anisa Confcommercio Bruno Bearzi. Per i benzinai «tagliare le accise, in maniera permanente, sarebbe un'ottima cosa. E per recuperare risorse il governo dovrebbe impegnarsi contro l'evasione fiscale nella distribuzione dei carburanti: il 30% dell'erogato è in nero, e questo corrisponde a un mancato introito per le casse dello Stato di 12 o 13 miliardi all'anno.

Benzina, prezzi alle stelle: dove conviene fare il pieno in città