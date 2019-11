Benzinai, confermati due giorni di sciopero il 6 e 7 novembre

Ultimo aggiornamento: 17:04

(Teleborsa) - A soli due giorni dalla serrata viene, su strade ed autostrade per tutto il territorio nazionale. La conferma arriva dalle associazioni di categoria dei gestori di carburanti Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio, che hanno proclamato lo sciopero per protestare contro una serie di misure della manovra che penalizzanti per il settore.La sospensione dell'erogazione avrà. Due giorni pieni di sciopero che mettono fortemente a rischio la mobilità."Di fronte aled allle organizzazioni dei gestori degli impianti stradali non hanno potuto fare altro che ricorrere alla mobilitazione generale", spiega una nota congiunta, aggiungendo che il MISE in questo modo "ha dimostrato la sua totale assenza sul terreno del confronto con i Gestori, mostrando disinteresse e superficialità verso un settore che garantisce la mobilità dei cittadini, il servizio agli automobilisti, dalla grande viabilità sino alle aree interne del paese".- dalla fatturazione elettronica agli ISA, dai registratori di cassa telematici ai documenti di trasporto - penalizzanti per un settore che percepisce margini esigui (il margine non supera il 2% del prezzo pagato dagli automobilisti). "Tutti adempimenti inutili - si sottolinea - fatti per scaricare sull'ultimo anello della filiera, il più debole, oneri e costi e finanche provvedimenti penali per errori formali. Provvedimenti che duplicano le incombenze burocratiche senza alcuna valenza sulla lotta all'illegalità o alla infedeltà fiscale, lasciando in pace gli evasori di continuare a fare business anche nel nostro settore che appare sempre più inquinato dalla criminalità organizzata"."Il silenzio del Governo - aggiungono i benzinai - è un grave atto di irresponsabilità non solo verso i Gestori, ma verso i cittadini stessi che saranno chiamati a pagare, con inevitabili disagi, il conto di una politica governativa sempre più orientata ad assumere provvedimenti di impatto mediatico, anziché soluzioni per le Categorie produttive e finanche a favorire, indirettamente, il sistema bancario".