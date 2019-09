Sciopero all'Aeroporto di Verona, ritardi e dirottamenti

(Teleborsa) - Disagi estesi fino alle ore della scorsa notte, con ritardi e dirottamenti, all'Aeroporto di Verona a causa dello sciopero che si è svolto nella giornata di ieri, lunedì 23 settembre, e che ha visto incrociare le braccia i dipendenti della società Ags Handling.



L'agitazione ha interessato i servizi ai passeggeri, quelli dello smistamento bagagli e le attività di assistenza agli aeromobili.



In un comunicato i lavoratori denunciano di aver subito "dal 1° maggio 2019 un abbassamento dello stipendio del 3,47% al mese", sulla base di modifiche unilaterali dell'orario di lavoro che avrebbero fatto perdere "dagli 80 ai 150 euro al mese". © RIPRODUZIONE RISERVATA