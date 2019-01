Sciopero personale volo Air Italy, Vueling e Alitalia lunedì 28 gennaio

(Teleborsa) - Sciopero del personale di volo Air Italy, Vueling e Alitalia di lunedì 28 gennaio: Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) pubblica sul proprio sito web l'elenco dei voli che garantiti in occasione dell'agitazione del dipendenti di Alitalia, Air Italy e Vueling. Il personale navigante di Air Italy e Vueling si fermerà per 24 ore. I dipendenti di Alitalia-Sai incroceranno le braccia dalle 13 alle 17, quelli di Air Italy dalle 12 alle 16.



L'agitazione del personale Air Italy non interesserà i voli intercontinentali, mentre saranno garantiti il collegamento tra Malpensa e Catania e i voli charter da e per le isole. Alitalia garantirà i voli diretti a New York, Tokyo Narita, Delhi e Tel Aviv. Vueling si limiterà a garantire i collegamenti con la Sicilia da Roma e Firenze. Ultimo aggiornamento: 20:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA