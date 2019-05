Scienza, addio vecchie unità di misura

Ultimo aggiornamento: 17:40

(Teleborsa) -. Da oggi la comunità scientifica accoglie ufficialmente ilapprovato il 16 novembre 2018 dalla 26esima Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure (Cgpm) che aveva visto protagonista l'Italia grazie al lavoro dell'Istituto Nazionale di Metrologia (Inrim)., che nel corso degli anni ha già visto numerose modifiche: alla base delle misurazioni non ci saranno più riferimenti fisici, come il Grand Kilo, il cilindro di platino-iridio riferimento del chilogrammo conservato a Parigi, maOrmai quasi tutte le unità di misura erano cambiate ad eccezione del, che da oggi sono definiti rispettivamente dalla carica dell'elettrone, la costante di Boltzmann per il kelvin e il numero di Avogadro per la mole."È una rivoluzione che non comporterà alcuno scossone:", ha spiegato il presidente dell'Istituto Nazionale di Metrologia (Inrim)Nessuna conseguenza, quindi, per chi va a fare la spesa:Nel tempo, invece, a trarre vantaggio da questo cambiamento saranno le misure relative a quantità molto piccole:"Oggi è un grande giorno", rileva la direttrice scientifica dell'Inrim,. ": è una differenza enorme rispetto al passato, soprattutto per il chilo, che era ancora un campione materiale conservato in una cassaforte con tre chiavi assegnate a tre persone"."Il nuovo sistema - conclude Rastello - è molto più democratico perché i valori di riferimento sono a disposizione di tutti a fronte di un piccolo prezzo: ad esempio, per il chilogrammo c'è una piccola aggiunta di incertezza, una variazione inferiore al peso di un'ala di una farfalla, e ben al di sotto del livello percepibile da chi compra un chilo di pasta".