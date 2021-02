© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "L'aver rinviato, praticamente senza preavviso, l'apertura degli impianti sciistici è un fatto grave, che avrà unildell'avvio della stagione aldi presenze turistiche nelle località montante, per una perdita di ulterioricirca di fatturato". A stimare l'entità del danno dovuto allo stop degli impianti, il Centro Studi Turistici persottolineando come "il, già disastroso, della stagione invernale 2020-2021, che si avvia verso un calo complessivo dell'85% dei pernottamenti, per un calo totale di"Non si può cambiare idea a 24 ore dall'avvio della stagione, gli operatori delle località del turismo invernale hanno già investito e assunto personale. Le imprese hanno bisogno di pianificare l'attività con un ragionevole anticipo - sottolinea, Presidente di Assoturismo Confesercenti -. Annunciare l'avvio della stagione turistica invernale e poi stravolgere completamente i programmi all'ultimo minuto è un comportamento inaccettabile, che mette in difficoltÃma anche i rifugi alpini e tutta la filiera del turismo montano, la cui tenuta è una risorsa fondamentale per l'intera economia dei territori. Questo modo di agire ha creato un danno gravissimo agli operatori, che poteva essere evitato, e che