Schroders: la BoJ valuta allentamento monetario, nonostante i dati sul Pil

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un rallentamento neldel Giappone dello 0,4%, ma che batte comunque le aspettative nonostante la crescita nel complesso sia diminuita. Come sottolinea l'esperta di, Piya, la domanda domestica è, contribuendo per il 0,7% alla crescita, mentre isono entrambi rimbalzati nel periodo con la spesa governativa che ha aiutato a dare impulso. Allo stesso tempo, lehanno frenato l'espansione dima le importazioni sono migliorate, in linea con laDato incoraggiante, in una fase in cui gli investitori s'interrogano sulla capacità dell'Economia Giapponese di far fronte all'imminente rialzo dell'IVA. La, con tutta probabilità in scia alla lettura dei dati, tirerà unma isono le due preoccupazioni principali della banca centrale. Visto il peggioramento di entrambi i fattori, la BoJ continuerà ad esaminare gli strumenti in suo possesso per un