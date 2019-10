Schroders: Brexit ha pesato su azionariato UK, guardare al di là delle incertezze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In seguito agli avvicendamenti delle scorse settimane a Westminster, mi aspetto che un numero crescente di operatori sui mercati deciderà di. Potrebbero ricominciare a girare presto nuovi aneddoti di investitori esteri che vendono i loro ultimi titoli UK. E' il commento sulleper l'azionario britannico in questa fase delicata per la Brexit, a cura diNegli ultimi anni lahanno, che ha sottoperformato rispetto alle controparti sin dal referendum del 2016. Di conseguenza, rispetto all'azionario globale, i titoli UK presentano al momento le- aggiunge - i titoli britannici focalizzati sull'economia domestica hanno sofferto più degli altri. È comprensibile il timore dell'incertezza e tra oggi e la deadline del 31 ottobre restano troppi rischi per una Brexit ordinata. Tuttavia, in quanto stock picker, accolgo con favore le opportunità sottovalutate nate in questo contesto.I cambiamenti negli ultimi anni.Nel, spiega Noffke, l'economia britannica harispetto a quella globale, la sterlina era molto forte e le società britanniche domestiche hanno sovraperformato rispetto a quelle focalizzate sui mercati globali. Poi,e con il voto favorevole all'uscita dall'UE, questahanno svolto unin tal senso, dato che la sterlina più debole ha spinto. Tra queste rientrano alcune delle principali compagnie petrolifere, di gas e di estrazione britanniche, multinazionali di beni di consumo e di farmaci, società di ingegneristica leader a livello globale e business media internazionali. Tuttavia, tale rovesciamento ha anche portato lea livello di rating, a causa delle preoccupazioni su una possibile crescita inferiore dell'economia dopo l'uscita dall'UE.Allal'ex Primo Ministro Theresa May faticava a trovare sostegno sull'accordo per l'uscita dall'UE. Ifocalizzate sul mercato domestico, di alcune società immobiliari, di costruzioni, di beni di consumo, alimentari, di media e utility si sono spostati su. Questa tendenza è stata dimostrata da diverse metriche, compresi i rapporti prezzo/utili. Tuttavia, anche i mercati globali molto complessi hanno giocato un ruolo in tal senso.Le valutazioni ora potrebbero non essere più così depresse, dato che i mercati globali si sono mossi al rialzo nel 2019, dopo che le azioni delle banche centrali si sono dimostrate di supporto. Tuttavia, è da notare che negli ultimi tre mesi sono state presentate diverse offerte di, alcune delle quali perDopo la fuga degli investitori, questi acquirenti hanno sfruttato le relativea livello di valutazioni, la debolezza della sterlina e il finanziamento del debito a basso costo pronto per l'uso. I target tra le società domestiche hanno incluso gli operatori di pub britannici Greene King e EI Group, nonché BCA Marketplace, che possiede il portale WeBuyAnyCar.com., per la terza volta in cinque anni. Gli investitori domestici potrebbero iniziare asulle possibili conseguenze per lo stato di salute dell'economia in futuro. Ciò potrebbedel mercato azionario, soprattutto per i settori focalizzati sull'Tuttavia, in tempi come questi, è utile non fissarsi su uno solo tra i potenziali risvolti. È d'aiuto anche ricordare la, che in totale ricava circa i 2/3 dei profitti dall'estero. Di conseguenza, ha un. Questi utili esteri sono alla base dei rendimenti del mercato.Ilè statorispetto a quello dell'azionario globale soltanto nel corso dellae nel picco della bolla di tecnologia, media e telecomunicazioni (TMT). In termini assoluti, il mercato azionario britannico al momento ha(MSCI UK Index, 30/08/2019). Un risultato molto positivo rispetto al. Si tratta di un dato particolarmente attraente se si considera che i tassi di interesse a livello globale e i rendimenti obbligazionari sembrano destinati a restare più bassi più a lungo. Perché tali rendimenti possano tornare alla loro media di lungo termine, è necessario che il mercato salga o che arrivino notizie negative e che le società taglino le spese.assomiglia sempre più ad una, dato che la crescita ha rallentato ampiamente dalla primavera di quest'anno, e potrebbe ribaltarsi al minimo dissesto della strada. Le incertezze più ampie a livello politico, come quelle sulla trade war tra Usa e Cina, richiedono di essere monitorate con attenzione.Non è possibile sapere come e quando questi eventi avverranno, in UK o all'estero. Tuttavia, i mercati si sono ripresi rispetto ai periodi di incertezza passati. Le società con un modello di business affidabile e finanze solide dovrebbero essere in una buona posizione per adattarsi ai cambiamenti in arrivo, creando opportunità per gli stock-picker di lungo periodo come noi.