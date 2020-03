© RIPRODUZIONE RISERVATA

BERLINO La Germania “è pronta” a fare la sua parte sul fronte della solidarietà europea, “ma rifiuta un meccanismo di messa in comune dei debiti sovrani in Ue per far fronte alla pandemia di coronavirus nella zona euro”. A ribadirlo è il ministro delle finanze tedesco, Olaf Scholz: “Siamo pronti per la solidarietà, ma una solidarietà ben ponderata” ha affermato l'esponente del governo tedesco, invitando in particolare a “mobilitare le risorse di bilancio dell'Unione europea in via prioritaria verso i Paesi «con le esigenze più importanti”, sia dal punto di vista sanitario che economico. Ma il ministro ha ribadito il netto rifiuto di Berlino di istituire 'corona bond', prestiti comuni ai 19 Paesi della zona euro e richiesti da diversi partner, tra cui Francia, Spagna e Italia, per di fronte alla crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus.