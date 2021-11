Schnabel (BCE): rischi al rialzo per l'inflazione, l'incertezza è aumentata

(Teleborsa) - "È plausibile ipotizzare che l'inflazione (dell'area euro, ndr) scenderà al di sotto del nostro obiettivo del 2% nel medio termine. Tuttavia, i rischi per l'inflazione sono distorti al rialzo. L'incertezza è aumentata rispetto al ritmo e all'entità del declino". È quanto dichiarato da Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista a Bloomberg. L'economista tedesca si aspetta che le proiezioni sull'inflazione della BCE vengano riviste al rialzo per il prossimo anno, ma continua a pensare "che l'inflazione diminuirà nel corso del prossimo anno". "Ci sono una serie di fattori tecnici, come l'inversione del taglio dell'IVA della Germania, che sta per cadere all'inizio dell'anno - ha aggiunto - Ci aspettiamo che, nel tempo, le strozzature dal lato dell'offerta vengano gradualmente risolte. E non è molto probabile che gli sviluppi dei prezzi dell'energia continueranno allo stesso ritmo che abbiamo visto".

Nel corso dell'intervista, Schnabel ha comunque segnalato un significativa incertezza nelle previsioni: "Non credo che possiamo veramente dire, sulla base dei dati odierni, cosa accadrà realmente. Nel nostro processo decisionale, dobbiamo tenere conto di questa maggiore incertezza. Ciò che rende plausibile che l'inflazione scenda di nuovo al di sotto del 2% è che le forze disinflazionistiche che stavamo affrontando prima della pandemia potrebbero essere ancora presenti. Tuttavia, potrebbero esserci cambiamenti strutturali che puntano nella direzione opposta. Come ho detto, è molto difficile da catturare con i nostri modelli. Dobbiamo quindi esaminare molto attentamente i dati in arrivo in futuro".

Schnabel ha aggiunto che i piani per terminare il programma emergenziale di acquisto di obbligazioni restano validi, nonostante la nuova ondata di contagi da Covid-19. A una domanda sulla possibile espansione del PEPP, ha risposto che "il criterio principale è la prospettiva di inflazione. Abbiamo sempre detto che il PEPP aveva il ruolo di contrastare l'effetto negativo della pandemia sulle prospettive di inflazione". Inoltre, i mercati non stanno più scontando un aumento dei tassi nel 2022: "Mi sembra che sia diventato chiaro che è molto improbabile che si verifichi un aumento dei tassi l'anno prossimo. Ma è anche chiaro che l'incertezza resta molto alta e questo si riflette sui mercati", ha sottolineato.