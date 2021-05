17 Maggio 2021

(Teleborsa) - Schmack Biogas, società direttamente controllata da PLC (holding quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e attiva nel campo delle energie rinnovabili), ha sottoscritto con S.C.R.L. Biogaz du Haut Geer un contratto per la realizzazione di una nuova centrale a biogas a Geer, in Belgio. L'accordo riguarda il nuovo impianto, che sarà alimentato con scarti agricoli ed agroindustriali, oltreché il risanamento di una centrale esistente, adiacente alla nuova, sempre di proprietà di BHG.

In particolare, il contratto prevede che Schmack Biogas fornirà e installerà un nuovo sistema di igienizzazione per gli scarti di macellazione oltreché i sistemi di agitazione dei fermentatori, le sale tecniche e i collegamenti idraulici relativi alla nuova centrale, e curerà la sostituzione dei sistemi di alimentazione delle biomasse nella centrale esistente.

Il corrispettivo per i servizi resi da Schmack Biogas è stato definito in circa 3,3 milioni di euro. Le attività di progettazione inizieranno immediatamente, mentre l'ingresso in cantiere da parte di Schmack Biogas è fissato per fine settembre 2021. Il termine dei lavori è invece previsto per il secondo trimestre del 2022.