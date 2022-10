Schlumberger diventa SLB e accelera impegno per transizione energetica

(Teleborsa) - Schlumberger, il più grande fornitore al mondo di servizi per giacimenti petroliferi,. Ilaccompagna un'accelerazione degli sforzi per imporsi come società chiave della transizione energetica. Il colosso statunitense intende infatti passare dall'essere una società di servizi per giacimenti petroliferi a una"Oggi dobbiamo affrontare un grande bilanciamento: fornire energia affidabile, accessibile e conveniente per soddisfare la crescente domanda, e allo stesso tempo attuare una rapida decarbonizzazione per un futuro sostenibile", ha affermato Olivier Le Peuch, amministratore delegato di SLB. "Questa doppia sfida richiede un- ha aggiunto - Richiede un equilibrio tra innovazione e decarbonizzazione nell'industria petrolifera e del gas, nonché soluzioni di energia pulita".L'azienda ha già iniziato a gettare le basi per la sua crescente attenzione alle soluzioni tecnologiche energetiche a basse e zero emissioni di carbonio. Nel 2020, SLB haper esplorare partnership e opportunità nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio e neutre. Nel 2021, è diventata la prima azienda nel settore dei servizi energetici a underivanti dall'uso delle sue tecnologie.