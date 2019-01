(Teleborsa) - Intesa Trenitalia-ZIG ZAG per acquistare il biglietto del treno insieme allo sconto per lo scooter sharing da ritirare nelle stazioni di Roma Termini e Milano Centrale. Agevolazione a disposizione di chi viaggia su Frecce, Intercity, Intercity Notte, Eurocity e Euronight che permette appunto di ottenere una speciale riduzione sul prezzo per il servizio di noleggio scooter attivo nelle due principali stazioni della capitale e del capoluogo lombardo..



Con la nuova partnership, inoltre, Trenitalia in collaborazione con l'Azienda specializzata nello scooter sharing, offre così un upgrade della mobilità integrata, "settore core" per il Gruppo FS che da sempre si propone al continuo miglioramento e aumento delle offerte proposte ai propri viaggiatori.



