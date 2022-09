Domenica 18 Settembre 2022, 00:09

dal nostro inviato

SANTA MARGHERITA LIGURE Un fatturato di 139 miliardi di euro, in crescita del 9,9%, da giugno 2021 allo stesso mese di quest’anno e 148 miliardi previsti per il 2023, anche se le transazioni residenziali dopo l’eccezionale andamento di un anno fa dovrebbero chiudere in leggero calo del 5,3% a 710 mila unità. «Il mercato immobiliare sta vivendo una fase delicata. Rallenta ma c’è», assicura Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari. I protagonisti del settore riuniti nella due giorni di forum a Santa Margherita Ligure si confrontano sul futuro, nel mezzo di quella che Breglia definisce «la tempesta perfetta, tra guerra, inflazione, post pandemia e bollette. Ma ogni tempesta è destinata a esaurirsi».



DOMANDA SOLIDA

Certo, si rammarica, senza queste tensioni il 2022 sarebbe stato un anno «strepitoso» per le compravendite. Il numero è in media con i dati europei, mentre l’incremento dei prezzi si è attestato al 3,1% nell’ultimo anno e salirà al 4,2% nel 2023. «Importante è che il desiderio di casa e le esigenze degli investitori sussistano. Nel frattempo occorrono le scelte giuste». E la sfida è complessa.

«Noi siamo in grado di partire dall’erba e consegnare un palazzo in otto mesi, tuttavia dobbiamo essere nelle condizioni di sapere cosa costruire», riflette Alessandro Caltagirone, vicepresidente di Immobiliare Caltagirone. «Se ci si basa su dati statistici, in questo momento abbiamo una domanda che non credo sia aderente al prossimo futuro. Il Covid ha mutato le preferenze delle persone e con il rialzo dei tassi si entra nel campo della speculazione, ovvero capire cosa pensa l’acquirente. Se ritiene che il suo stipendio sarà bilanciato all’inflazione può fare uno sforzo, tenere duro per un paio di anni e acquistare l’appartamento che desidera, in caso contrario si accontenterà di uno più piccolo. Prevedere oggi quello che la gente vorrà tra 18 mesi è molto complicato. Il nostro è un lavoro da romantici, molto spesso lo si fa per passione oltre che da imprenditore». E poi c’è il tema spinoso dell’equilibrio tra la sostenibilità ambientale e quella dei costi. «Bisogna vedere se il cliente è disposto a pagarne il prezzo - afferma Alessandro Caltagirone - Oggi vuole che si adegui il vicino per rendere più appetibile il quartiere, ma non lui».