Scatto rialzista di TIM dopo stop Vivendi a revoca consiglieri

(Teleborsa) - Ottima performance per Telecom Italia, che scambia in rialzo del 3,36%.



Il titolo ha accelerato beneficiando dei venti di tregua che soffiano sull'assemblea che si sta svolgendo in questo momento. Il socio Vivendi ha annunciato di essere disposto a ritirare la proposta di revoca dei consiglieri.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla compagnia telefonica rispetto all'indice di riferimento.



Lo status tecnico di Telecom è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,5733 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 0,5373. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,6093. © RIPRODUZIONE RISERVATA