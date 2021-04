16 Aprile 2021

(Teleborsa) - Protagonista OVS, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'11,17%.



Ieri il CdA della società ha approvato il bilancio 2020. Commentando i risultati l'Amministratore Delegato Stefano Beraldo si è concentrato sugli aspetti positivi registrati durante l'anno, sottolineando che "quanto alla evoluzione digitale numerosi sono stati gli obiettivi raggiunti, sia in termini di operations che di servizi ai clienti". Secondo Beraldo, "la strategia di 'OVS piattaforma', caratterizzata dall'introduzione di nuovi brand, soprattutto 'international icons' o 'unexpected discoveries', che saranno sempre più presenti nel nostro sito, e a volte nei negozi, comunque sinergici rispetto al nostro posizionamento, ci consentirà una forte scalabilità".

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del leader dell'abbigliamento in Italia più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia All-Share. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



La tendenza di breve di OVS è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,562 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,432. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,692.