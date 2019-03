Scatto di Unipol dopo conti 2018 e dividendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Balza subito in avanti Unipol, che in avvio di contrattazioni mostra una performance positiva con un incremento dell'1,20%.Prima dell'avvio del mercato, la società ha alzato il velo sui conti 2018, bilancio chiuso con utile di 628 milioni ed un dividendo proposto a 0,18 euro per azione. Confermati dunque i risultati preliminari già comunicati lo scorso 8 febbraio.Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che il Gruppo finanziario italiano mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,17%, rispetto a +1,03% del principale indice della Borsa di Milano).Le implicazioni di breve periodo di Unipol sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,253 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 4,189. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,317.