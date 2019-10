Scattati i dazi Usa contro l'Europa: colpite Italia, Francia e Germania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Malgrado le minacce europee di rappresaglieUna misura che. Nellaper quanto riguarda ilfigurano formaggi cometra i prodotti spagnoli vi sono formaggio fresco, olive e olio d'oliva; i dazi riguarderanno anche vini e formaggi francesi e caffè, biscotti e waffle provenienti dalla Germania.I dazi punitivi sulle esportazioni dall'Unione europea sono statiin seguito all'aiuto che l'Unione europea ha illegittimamente dato allanello sviluppo e lancio di alcuni suoi modelli (A380 e A350). Superato il precedente record di 4 miliardi di dollari del 2002 – quando erano stati colpiti dal Wto i sussidi erogati dagli Usa alla Foreign Sales Corporation, che avevano danneggiato l'Europa –Per quello che riguarda l'Italia,, durante un convegno organizzato giovedì dal Consiglio per le relazioni tra Italia e Usa, ha detto che per l'Italia "non può essere l'ultima parola" e cheNon essendo direttamente coinvolto negli aiuti di Stato al consorzio Airbus, il nostro Paese sta, infatti, cercando di scongiurare le tariffe aggiuntive.