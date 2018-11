È morto Sergio Scarpellini. L'immobiliarista romano aveva 81 anni ed era da tempo gravemente malato. Accusato di corruzione nell'ambito del processo che lo vedeva imputato insieme all'ex capo del personale del Campidoglio, Raffaele Marra, la sua posizione era stata stralciata a luglio scorso proprio per le sue gravi condizioni di salute.

Tangenti, il sistema Scarpellini: «Pagava anche da indagato»

Personaggio chiave della vicenda che ha toccato il Campidoglio, Scarpellini. Venne arrestato nel dicembre del 2016 insieme all'allora dirigente del Comune di Roma Raffaele Marra. Titolare della società Milano 90, nonché appassionato di cavalli e proprietario di una grande scuderia. La sua storia personale parla di una scalata partita dal basso: «Io facevo il fornaretto. Me so' comprato un piccolo immobile, poi l'ho venduto, poi un altro e un altro ancora. E so' diventato Sergio Scarpellini», raccontava di sé qualche anno fa, in un'intervista al Fatto Quotidiano, sottolineando: «Io non sono né di sinistra né di centro o di destra, sono di tutti. Tifo per la Roma e vado a vedere pure la Lazio. Sono un imprenditore da larghe intese». Ma, soprattutto, Scarpellini faceva affari con la politica che, commentava, «ho coccolato»: affari con Montecitorio, Palazzo Madama e Campidoglio, ai quali affittava immobili proprio attraverso Milano 90.

Proprio su questi contratti di affitto il Movimento 5 stelle fece a suo tempo una battaglia parlamentare. Era il 2013. La protesta portò all'approvazione di un emendamento che consentiva alle pubbliche amministrazioni la rescissione anticipata dei contratti di affitto. Nel frattempo la società di Scarpellini finiva sotto indagine per evasione dell'Iva e la Guardia di finanza sequestrava alla Srl 10 milioni di euro. È allora che l'astro di Scarpellini comincia ad oscurarsi. All'inizio del 2015, la Camera dichiara chiuso il rapporto con la società Milano 90, proprietaria dei tre palazzi Marini, dopo che Sergio Scarpellini ha rifiutato la valutazione del canone di affitto fatta dall'Agenzia del Demanio, inferiore del 57 per cento rispetto alla richiesta del locatore. Nella trattativa fra Milano 90 e la Camera vengono trascinati anche i dipendenti di Milano 90, minacciando a più riprese il mancato pagamento degli stipendi.

La Camera, con il voto contrario di M5S, fa una nuova proposta per l'affitto di solo due dei Palazzi Marini, ma Milano 90 rifiuta ancora l'offerta. A febbraio del 2016 passano di mano le proprietà di prestigio della società immobiliare di Scarpellini: si tratta di una serie di palazzi storici a Roma che comprendono 8 immobili di valore nel centro, tra i quali Palazzo Marini, fino a pochi mesi prima affittato dalla Camera dei deputati. Il valore definito per la transazione è di circa 750 milioni. Il gruppo Scarpellini deterrà quote del fondo per oltre 200 milioni, subordinate a quelle dei nuovi investitori. Tra gli affitti disdetti nel 2015 c'è quello per il piano terra e il primo piano del palazzo di via delle Vergini, a pochi metri da via del Corso, e i locali di Largo Loria, utilizzati dal Campidoglio per ospitare la sede dei gruppi e delle commissioni consiliari.

