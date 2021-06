Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei

Mercoledì 30 Giugno 2021, 14:00

(Teleborsa) - Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. A preoccupare gli investitori è soprattutto il diffondersi della variante delta del coronavirus, che potrebbe avere effetti negativi sul previsto rimbalzo economico del Vecchio Continente. Gli analisti hanno anche segnalato una maggiore volatilità a causa del ribilanciamento dei portafogli alla fine del trimestre.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.760 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,22%, a 73,87 dollari per barile.



Invariato lo spread, che si posiziona a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,85%.



Tra gli indici di Eurolandia Francoforte scende dello 0,77%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,45%, e deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,72%; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 27.603 punti, ritracciando dello 0,72%.



Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,65%); sulla stessa linea, in ribasso il FTSE Italia Star (-0,97%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Unipol, con un forte incremento (+6,21%).



Sostenuta Exor, con un discreto guadagno dell'1,14%.



Bilancio positivo per Poste Italiane, che vanta un progresso dello 0,94%.



Sostanzialmente tonico BPER, che registra una plusvalenza dello 0,82%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Enel, che continua la seduta con -1,95%.



Calo deciso per Banca Mediolanum, che segna un -1,6%.



Sotto pressione Pirelli, con un forte ribasso dell'1,59%.



Soffre STMicroelectronics, che evidenzia una perdita dell'1,44%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, UnipolSai (+3,62%), Webuild (+3,30%), B.F (+1,37%) e Mediaset (+1,07%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Carel Industries, che ottiene -3,34%.



Pesante El.En, che segna una discesa di ben -2,52 punti percentuali.



Seduta drammatica per Falck Renewables, che crolla del 2,23%.



Sensibili perdite per Alerion Clean Power, in calo del 2,21%.