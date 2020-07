Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,128. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.801,2 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 40,59 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,20%.tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,44%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,23%, e seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dello 0,91%.A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 19.926 punti, con uno scarto percentuale dello 0,43%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 21.711 punti.Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,38%); senza direzione il FTSE Italia Star (+0,19%).Apprezzabile rialzo (+0,41%) a Milano per il comparto utility.Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti vendite al dettaglio (-1,28%), tecnologia (-1,19%) e beni per la casa (-1,12%).Tra idi Milano, in evidenza Snam (+2,16%), Interpump (+1,12%), Unipol (+1,05%) e Hera (+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Generali, che ottiene -3,27%.Sotto pressione CNH Industrial, che accusa un calo dell'1,87%.Scivola Fiat Chrysler, con un netto svantaggio dell'1,79%.In rosso Atlantia, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,67%.del FTSE MidCap, IMA (+6,90%), Salini Impregilo (+2,52%), Autogrill (+1,66%) e Guala Closures (+1,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio, che ottiene -3,48%.Tonfo di Carel Industries, che mostra una caduta del 2,24%.Lettera su ASTM, che registra un importante calo del 2,12%.Spicca la prestazione negativa di Piaggio, che scende dell'1,93%.