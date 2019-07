Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, in attesa della diffusione delle statistiche USA sul mercato del lavoro che potrebbero influenzare le future scelte di politica monetaria della Fed.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,126. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.413,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,70%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +206 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,67%.debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,33%, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,27%, contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,41%., spezzando la catena positiva di sei consecutivi rialzi, iniziata il 27/06/2019 del mese scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 24.005 punti. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,24%), come il FTSE Italia Star (-0,2%).Si distinguono a Piazza Affari i settori vendite al dettaglio (+1,11%), alimentare (+0,81%) e chimico (+0,51%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti tecnologia (-1,56%), bancario (-0,98%) e viaggi e intrattenimento (-0,93%).di Milano, troviamo A2A (+1,52%), Hera (+0,85%), Campari (+0,85%) e Buzzi Unicem (+0,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -1,86%.UBI Banca scende dell'1,57%.Calo deciso per Unicredit, che segna un -1,54%.Sotto pressione Exor, con un forte ribasso dell'1,43%.di Milano, Banca MPS (+9,43%), Credito Valtellinese (+3,14%), MARR (+2,14%) e Tinexta (+1,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Aeroporto di Bologna, che ottiene -2,60%.Tonfo di Salini Impregilo, che mostra una caduta del 2,36%.Soffre Interpump, che evidenzia una perdita dell'1,96%.Preda dei venditori Banca Mediolanum, con un decremento dell'1,79%.