Scambi deboli sui Listini europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. L'incertezza si registra anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,116. Attenzione ala Francoforte. Attese anche le minute dell'ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,05%) si attesta su 62,47 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +272 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,64%.poco mosso Francoforte, che mostra un +0,09%. Guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,33%. Debole Parigi che lima lo 0,13%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2% sul FTSE MIB.Si distinguono a Piazza Affari i settori chimico (+0,87%), beni per la casa (+0,71%) e sanitario (+0,67%).Nel listino, i settori telecomunicazioni (-0,77%) e bancario (-0,67%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza Unipol (+2,06%), Juventus (+1,94%), Amplifon (+1,42%) e Diasorin (+1,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Telecom Italia, che prosegue le contrattazioni a -1,11%.Si muove sotto la parità Poste Italiane, evidenziando un decremento dello 0,87%.Contrazione moderata per Mediobanca, che soffre un calo dello 0,63%.del FTSE MidCap, Piovan (+3,55%), Danieli (+1,52%), Ivs Group (+1,43%) e Tod's (+1,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Piaggio, che ottiene -1,56%.Vendite su Gima TT, che registra un ribasso dell'1,49%.Sottotono Banca Farmafactoring che mostra una limatura dello 1,00%.Deludente Salini Impregilo, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.