Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

Mercoledì 15 Settembre 2021, 13:45

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. A contribuire a far tirare il fiato agli Eurolistini dopo due sedute positive è il calo dei mercati asiatici, a causa di dati macroeconomici peggiori del previsto in Cina e Giappone.



Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,183. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.801,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 71,44 dollari per barile.



In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +101 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,66%.



Nello scenario borsistico europeo nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,58%.



Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,58% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,59%, scambiando a 28.436 punti.



In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,7%); come pure, poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,52%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Stellantis (+2,45%), STMicroelectronics (+1,90%), Mediobanca (+1,41%) e Poste Italiane (+0,95%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler, che prosegue le contrattazioni a -4,29%.



Calo deciso per Enel, che segna un -3,81%.



Pesante Amplifon, che segna una discesa di ben -2,04 punti percentuali.



Sotto pressione Unicredit, con un forte ribasso dell'1,60%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Sesa (+5,19%), Saras (+3,01%), El.En (+2,43%) e Illimity Bank (+1,94%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power, che ottiene -4,07%.



Soffre ENAV, che evidenzia una perdita del 3,70%.



Seduta drammatica per Tod's, che crolla del 3,23%.



Sensibili perdite per Webuild, in calo del 2,78%.