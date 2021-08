Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

Martedì 17 Agosto 2021, 11:30

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. Continuano a pesare le preoccupazioni per la ripresa economica dopo la serie di dati cinesi negativi di ieri, per le ripercussioni del diffondersi della variante Delta e per l'evoluzione geopolitica dopo l'improvvisa caduta del governo afghano.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.793 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,51%.



Invariato lo spread, che si posiziona a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,53%.



Tra i mercati del Vecchio Continente piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,21%, Londra è stabile, riportando un moderato +0,11%, e tentenna Parigi, che cede lo 0,36%.



Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,60%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 28.836 punti.



Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,19%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,12%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo DiaSorin (+0,89%), Interpump (+0,79%), Banca Generali (+0,71%) e Inwit (+0,63%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo, che ottiene -1,94%.



Preda dei venditori Pirelli, con un decremento dell'1,81%.



Si concentrano le vendite su Stellantis, che soffre un calo dell'1,69%.



Vendite su Unicredit, che registra un ribasso dell'1,43%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, GVS (+1,99%), Carel Industries (+1,62%), De' Longhi (+1,03%) e UnipolSai (+0,98%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Webuild, che prosegue le contrattazioni a -2,67%.



Affonda Banca Popolare di Sondrio, con un ribasso del 2,21%.



Seduta negativa per ENAV, che mostra una perdita del 2,00%.



Sotto pressione Italmobiliare, che accusa un calo dell'1,42%.