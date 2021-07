Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

Martedì 27 Luglio 2021, 13:45

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, con gli investitori che guardano alla riunione della Federal Reserve, questa settimana, e alle trimestrali dei big del tech.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,179. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.796,2 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 72,08 dollari per barile.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%.



Nello scenario borsistico europeo tentenna Francoforte, che cede lo 0,27%, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,30%, e Parigi è stabile, riportando un moderato -0,11%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,36%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 27.682 punti.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Campari (+5,80%), Moncler (+1,17%), Italgas (+1,10%) e Snam (+0,84%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Unicredit, che ottiene -1,62%.



Nexi scende dell'1,31%.



Calo deciso per Pirelli, che segna un -1,26%.



Sotto pressione Saipem, con un forte ribasso dell'1,14%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Biesse (+9,00%), Saras (+1,66%), Italmobiliare (+1,64%) e Juventus (+1,35%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su MARR, che continua la seduta con -1,69%.



Si muove sotto la parità doValue, evidenziando un decremento dello 0,84%.



Piccoli passi in avanti per FILA, che segna un incremento marginale dello 0,94%.



Giornata moderatamente positiva per B.F, che sale di un frazionale +0,55%.