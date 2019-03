© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Nelloe non ci sarà", punto sul quale erano stati sollevati allarmi dal presidente dell'AnacNe è sicuro il ministro delche, questa mattina, ha annunciato la decisione dai microfoni di. "Non ci sarà nessuno dei due, anche Lega è contraria ai condoni – ha affermato Di Maio – il problema dei condoni none esiste". Per il vicepremier quello che c'è è un eccesso di normative e procedure "che si sono stratificate negli anni" e fanno sì che opere che potrebbero essere effettuate "in 3 mesi ci mettono 3 anni". Ora, mediante "lo smaltimento di una serie di provvedimenti inutili, e vale anche per i cantieri delle opere pubbliche, che magari mettono in sicurezza il territorio,", ha concluso.Dunque il tanto agognatoma, se i giochi sembrano, ormai, conclusi, non è detto chesiano del tutto superate."Il decreto che arriverà in Consiglio dei ministri deve sbloccare davvero i cantieri, tutti i cantieri, e far ripartire l'edilizia pubblica e privata in tutta Italia, oppure non servirà. L'Italia non ha bisogno di aspirine ma di una rivoluzione" ha affermato ieri sera il ministro dell'Internocommentando ilche ha visto al tavolo, oltre al premier, i ministri dell'Economia e alle Infrastrutture,, i sottosegretariSe la Lega ha sempre detto di volere un intervento ampio, con un commissario unico che sovrintenda alla ripartenza di tutti i cantieri delle grandi opere e che non tralasci anche l'edilizia privata,Nei giorni scorsi il dibattito si sarebbe incentrato intorno alla(porte e finestre spostate rispetto ai documenti tecnici, piccole difformità), che si fatica a verificare nelle carte delle costruzioni avviate prima del 1977. Una misura non gradita ai Cinque stelle, secondo i quali non era altro che un primo step del condono edilizio voluto dalla Lega., ecco perché vi abbiamo lavorato noi. Di fronte alle buone proposte, pronti ad accoglierle, ma condoni no, Non li faremo passare". Ha ribadito questa mattinadalle pagine del Corriere della Sera.: "C'è tutta la revisione urgente del codice dei contratti pubblici. Questo permetterà di allargare il perimetro degli sblocchi", spiega. "E poi non si fa mica tutto per decreto, l'incontro con i presidenti di Regione è servito ad individuare insieme altre aree di intervento".a cui il M5S era contrario:"Noi non solo sblocchiamo i cantieri, ma lo facciamo con un approccio ben diverso rispetto al passato. Nessun regalo ai concessionari, nessuna proroga ad libitum. Quel che è giusto pagare si paga", ha puntualizzato Conte.Connei giorni scorsi lo sblocca cantieri è stato definito da Di Maio una misura "fondamentale per far ripartire le infrastrutture" che "deve essere fatta prima possibile".