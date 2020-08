Saxo Bank, primo semestre record redditività e clienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in utile nel primo semestre dell'anno per 71 milioni di euro a fronte di una perdita di 19 milioni dello stesso periodo del 2019.Brillante lache restituisce un utile operativo più che(+107%) e undi 130 milioni rispetto ai 7 milioni del 2019.: 80mila nuovi clienti attivi che portano il totale del gruppo su un livello record di oltre 620mila clienti. Gli asset totali si attestano a 53 miliardi di euro, in forte aumento rispetto ai 17 miliardi del 2019.I risultati del primo semestre 2020 fanno segnare una serie di record per il Gruppo, che in italia opera attraverso la joint venture BG Saxo con Banca Generali; oltre agli asset e al numero di clienti, segna una crescita record del trading su azioni."I" ha detto ilaggiungendo "il Covid-19 ha avuto impatti tanto sulla comunità globale quanto sui mercati nei quali noi operiamo. Le conseguenze sotto il profilo umano ed economico sono state immense"."Come molte altre società - ha sottolineato - noi ci siamo dovuti adattare rapidamente a nuovi modi di lavorare,, consentendoci di ottenere il record di nuovi clienti e rendendoci pienamente operativi".