(Teleborsa) - "La Von der Lyen monitorerà molto da vicino l'Italia? Questa frase detta così non mi piace". A commentare duramente lein un'intervista concessa al consorzio Lena, è"Non dovrebbe dire che sta monitorando i nostri conti come se noi avessimo delegato il nostro potere – ha affermato Savona ai microfoni di Radio 24 –. Siamo all'interno di un sistema che si deve preoccupare dello sviluppo del reddito e della protezione del benessere sociale. Io non mi faccio disturbare da queste affermazioni, capisco che sono affermazioni politiche perchéPer il Presidente della Consob l'Italia costituisce, invece, "un'opportunità su cui l'Europa conta sia dal punto di vista dell'economia reale, importazioni ed esportazioni, sia dal punto di vista dell'economia finanziaria e quindi della protezione del risparmio".Intervistato da Mattino 24, Savona ha parlato anche delle"La Consob si è mossa fin dall'inizio sulle" ha puntualizzato il Presidente dell'Autorità. "Il giorno dopo che c'è stato l'intervento – ha spiegato Savona – a un giornalista ho detto subito: noi stiamo facendo il nostro dovere, cioè applicare le leggi e quindi mantenere la segretezza su quello che facciamo perché altrimenti contribuiremmo alla confusione sui mercati". Tre giorni fa la notizia che la Consob aveva aperto un'indagine per verificare l'impatto delle dichiarazioni di Di Maio "sul regolare funzionamento e sull'integrità del mercato", era stata diffusa, senza il consenso di Savona, dallache aveva pubblicato su Twitter una lettera a lei inviata dal numero uno della Consob."Il problema riguarda non tanto la creazione di moneta ma la gestione del risparmio" e il "rischio" è che si seguano "strategie di business, non l'interesse pubblico" ha, invece, affermato Savona in merito alla"Due anni fa, per primo, ho scritto in un rapporto 'attenzione che le monete elettroniche, tipo Libra, devono essere immediatamente rese di monopolio pubblico' altrimenti si ha concentrazione di potere enorme" ha spiegato il Presidente della Consob. "Se si crea moneta in questo modo il compito delle banche centrali viene ridotto fino a scomparire.ha concluso.