Savino Del Bene, dal 19 settembre charter aerei per la tratta Italia-USA

(Teleborsa) - L'azienda Savino Del Bene, specializzata nel settore dei trasporti internazionali e primo spedizioniere sulla rotta Italia – USA per la via aerea, a partire dal 19 settembre organizzerà una serie di voli cargo dedicati e diretti fra Roma e New York.



"Questo importante progetto vuole essere un segnale positivo per un'auspicabile piena ripartenza, oltre ad un forte supporto al business dei nostri clienti, garantendone la tempistica e la fluidità nel trasporto delle merci", si legge in una nota diffusa dall'azienda. © RIPRODUZIONE RISERVATA