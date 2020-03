Savino Del Bene, charter cargo da Roma a New York lunedì 23 marzo

(Teleborsa) - Per i prodotti italiani verso gli Stati Uniti, Savino Del Bene organizza un volo cargo da Roma a New York il prossimo lunedì 23 marzo.



"È la nostra risposta alla carenza di spazio merci verso gli Stati Uniti, dovuta alla cancellazione dei voli passeggeri ed un aiuto, anche se modesto, all'export italiano", spiega in una nota la storica azienda italiana operante nel mercato delle spedizioni internazionali dal 1899.



Grazie ad una solida rete internazionale di uffici e al lavoro di operatori altamente specializzati, Savino Del Bene offre servizi consolidati e diretti da e per tutto il mondo, garantendo tempi di percorrenza rapidi e standard qualitativi elevati e certificati.