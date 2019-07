Savino Del Bene, al via il Global Talent Program

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Formarsi a tu per tu con la realtà aziendale e conoscere dal vero quali sono le problematiche e le soluzioni che ogni giorno bisogna affrontare in azienda. È partito il, azienda di trasporti tra le più importanti a livello internazionale.Il programma permetterà ad un gruppo di giovani talenti, 14 ragazzi e ragazze dell'età media di 25 anni, di crescere e formarsi all'interno dell'azienda.A dare il via al programma sono state le prime tre giornate presso la Direzione Generale di Firenze, dove i ragazzi hanno conosciutopiù da vicino la realtà aziendale: vari i temi affrontati, grazie al supporto dei vertici aziendali in collegamento via Skype, tra cui il ruolo fondamentale dello spedizioniere nella supply chain globale, le attività e i servizi offerti, la struttura organizzativa operativa e commerciale, e il network internazionale.A volere il Global Talent Program è stato ilche ha accolto i ragazzi, credendo, da sempre, nell'energia e nello spirito innovativo dei giovani.Per i talenti è iniziato un programma di formazione strutturato e guidato da tutor aziendali, che li porterà a diventare professionisti completi nel mondo delle spedizioni internazionali.