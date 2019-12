Saudi Aramco, IPO da record

(Teleborsa) - L'offerta pubblica di collocamento (IPO) delle azioni Saudi Aramco, di proprietà dell'Arabia Saudita, si è chiusa con numeri da record: sono stati raccolti 25,6 miliardi di dollari. Si tratta dunque dell'IPO più grande della storia, che supera quella di Alibaba la cui quotazione, nel 2014, raggiunse i 25 miliardi di dollari.



La sola parte dedicata agli istituzionali, aveva raggiunto una domanda pari a tre volte le azioni offerte, con ordini per 5,9 milioni di azioni e 189,04 miliardi di riyal.



Il colosso petrolifero saudita ha spuntato il prezzo massimo di 32 riyal per azione a una valutazione di 1.700 miliardi di dollari.



Saudi Aramco ancora non ha comunicato quando inizieranno le negoziazioni sulla borsa di Riyadh.



