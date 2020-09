Esselunga, intesa con Satispay: si potranno pagare i bollettini PagoPa alla cassa del supermercato

Pagare le multe, la tassa sui rifiuti, magari anche la retta scolastica mentre si fa la spesa al supermercato da oggi è possibile nei punti vendita Esselunga. La catena di supermercati, dopo essere stato il primo operatore del settore ad adottare l’innovativo sistema di pagamento via mobile Satispay, piattaforma di pagamenti digitali basata su una rete alternativa alle carte di credito o debito, oggi apre la strada a un secondo livello di integrazione scegliendo l’interfaccia tecnologica sviluppata dalla giovane azienda per dialogare ed effettuare i pagamenti via PagoPa, il sistema unico di pagamento della Pubblica amministrazione che permette ai cittadini di versare online le tariffe dei servizi pubblici e le tasse.



Satispay mette dunque oggi a disposizione di terzi la sua interfaccia tecnologica per consentire l’attivazione dei pagamenti elettronici PagoPa anche nei supermercati. Una scelta quella di Satispay - sottolinea una nota - che oltre a rappresentare una nuova fonte di ricavi, potrà contribuire anche ad aumentare la fruizione dei servizi digitali della Pubblica amministrazione da parte dei cittadini.



Grazie al nuovo servizio di Satispay - si legge ancora nel comunicato - da oggi è possibile saldare, insieme alla spesa, anche tributi, tasse, utenze, rette, multe e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche amministrazioni centrali e locali utilizzando qualsiasi strumento di pagamento (contanti, carte di credito o di debito, bancomat), semplicemente presentando il bollettino alla cassa. Il costo è di 1,50 euro per ciascun pagamento. Basterà far leggere il Qr Code del bollettino alla cassa, così come avviene per i normali prodotti in vendita, per innescare il pagamento del tributo. L'importo della transazione PagoPa verrà incluso nello scontrino del cliente rilasciato alla fine della spesa, su cui saranno riportati tutti i dettagli dell'operazione e avrà così valore di quietanza dell’avvenuto pagamento. L’interfaccia Satispay per PagoPa è già attiva su tutti i punti vendita Esselunga.



«Esselunga ancora una volta conferma la propria spiccata propensione all’innovazione - commenta Dario Brignone, co-founder e cto di Satispay -. Poter integrare la nostra interfaccia con PagoPa nella catena leader della Gdo ci permette di contribuire a dare ulteriore slancio alla digitalizzazione del Paese e questo è per noi motivo di orgoglio. Oltre a rappresentare una nuova leva di crescita per la nostra società, è infatti il contributo alla diffusione dei pagamenti digitali della Pubblica amministrazione ad averci spinto verso questo sviluppo, oggi pronto ad essere portato a tutta la grande distribuzione».





