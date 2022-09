SAS venderà 10 aeromobili di proprietà

Venerdì 16 Settembre 2022, 14:00







(Teleborsa) - La compagnia aerea Sas procederà alla vendita di almeno dieci aeromobili della flotta, secondo quanto trapela dalla stampa spagnola. Si tratterebbe di due Airbus A350-900, tre A330-300, tre A320neo, un A321 e un Boeing 737-700.



Tutti esemplari di ultima generazione, che passerebbero a società di leasing che, a loro volta, li metterebbero a disposizione del vettore stesso. Sas dispone di una flotta di 111 aerei, di cui una ventina di proprietà.



Dopo avere chiesto il Chapter 11 agli USA, la compagnia aerea scandinava ha visto approvato dal tribunale fallimentare di New York l'accesso al Dip financing (finanziamento di debitori in possesso) per circa 700 milioni di dollari.